Hier sind die Medien-News vom Sonntag:

Blattsalat Als Rudolf Pschemisl erwachte und Nehammers wunderbare Wandlung Je länger die krisenbedingte Isolationsfolter andauert, desto schwerer wird es nicht nur für die Regierung, sondern auch für die Medien

Kampagne GIS lässt ORF-Gebührenzahler für sich werben: "Mein Beitrag zahlt sich aus Abschied von "Ich bin's, dein Fernseher" – 2019 hat die GIS 931 Millionen Euro für ORF, Bund und Länder eingehoben

Forum "Tatort: Stimmen im Kopf" mit Lindholm und Schmitz : Top oder Flop? "Stimmen im Kopf" um 20.15 Uhr, ORF 2 und ARD: Die Ermittlungen führen zu einem Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

Mitdiskutieren "Im Zentrum" zum Thema Überleben Wie lange können wir uns den Ausnahmezustand leisten?

TV-Legende "Mutter Beimer würde Corona bekämpfen" Nach 34 Jahren endet am Sonntag in der ARD die "Lindenstraße". Marie-Luise Marjan spielte und lebte Helga Beimer. Die Serie sieht sie als Teil deutscher Geschichte

Recap "Star Trek: Picard", Folge 10: Such stuff as dreams are made on In der letzten Folge der ersten Staffel bekommen wir neben dem Showdown zwischen Romulanern und Synths auch ein langerwartetes Wiedersehen zwischen zwei alten Freunden

Switchlist Der zweite Atem und Im Zentrum über Leben mit Corona: TV-Tipps für Sonntag Pressestunde, Der Mann aus Laramie, Onkel Wanja, Baby Driver, Dolmetscher – mit Radiotipps

