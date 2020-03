PRO: Zeit für echte Solidarität

von András Szigetvari



Die Läden sind zu, Fabriken stehen still, Touristen kommen nicht mehr, hunderttausende Jobs sind weg: Die Corona-Pandemie hat sich tief in das Wirtschaftsleben hineingefressen. Deutschland und Österreich haben dank des Staates die finanziellen Mittel, um einen Teil der Kosten abzufangen. Das wird es ermöglichen, dass unsere Wirtschaft zwar vielleicht erst in einiger Zeit, dann aber rasch zu Kräften kommt. Für einige Länder in der Eurozone, die schon unter der Weltwirtschaftskrise enorm gelitten haben, gilt das nicht.

Italien ist so ein Fall. Die Krise wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Ausgaben erfordern, als die Regierung in Rom verkraften kann. Das kann auch Griechenland und Spanien passieren. Die Euroländer müssen daher jetzt vereinbaren, die Kosten für diese Krise gemeinsam zu tragen.

Derzeit verschulden sich alle Euroländer allein. Angeschlagene Staaten wie Italien tragen also eine extrem schwere Last. Das ließe sich aber ändern. Wenn die rechtliche Umsetzung etwas Zeit braucht, macht es nichts: Es ist ja schon absehbar, dass es langfristig Milliarden kosten wird, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und da braucht es echte Lastenteilung, damit auch Italiens Wirtschaft sich rasch erholt. Was viele Kritiker solcher Ideen nie verstanden haben: Das hilft allen in der Eurozone, auch Österreich. Wer soll Maschinen, Autos und Motoren made in Austria kaufen, wenn halb Europa in Armut versinkt?