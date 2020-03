Start in die Woche drei des Ausnahmezustands, hier sind deine News:

[Coronavirus-Livebericht] Trump befürchtet 100.000 Coronavirus-Tote in den USA

[International] New York ist in der Corona-Krise schon wieder Ground Zero.

Verwirrung um Urnen für die Corona-Toten von Wuhan. Der Bericht eines chinesischen Magazins legt nahe, dass weit mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind.

[Inland] Plan für die nächsten Tage: Regierung warnt vor nachlassender Disziplin zu Ostern.

[Wirtschaft] Härtefonds der Regierung lässt viele im Regen stehen.

Pro und Kontra: Corona-Bonds für die Eurozone.

[Kommentar der anderen] Jetzt braucht es eine "Beschäftigungsaktion Corona"!

[Interview] Ärztin im Elsass: "Leider müssen wir Medizin wie im Krieg praktizieren".

[Freizeit] Bundesgärten bleiben in Wien zu – dafür ist mehr Platz auf Straßen geplant.

[Montagsfrage] Wie verändert uns Corona?

[Immobilien] Hier entlang zu den Einrichtungstipps für euer Home-Office.

[Wetter] Der Tag verläuft meist dicht bewölkt und vor allem an der Alpennordseite und in Osttirol regnet oder schneit es, oft auch anhaltend. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen tiefen Lagen und knapp 800m im Süden. Der Wind weht weiterhin mäßig bis lebhaft aus Nord. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen nur noch 2 bis 8 Grad.

