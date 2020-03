Die Südautobahn ist seit dem Unfall um 7.15 Uhr laut ÖAMTC in Richtung Graz gesperrt

Mödling – Nahe der Anschlussstelle Mödling der Südautobahn (A2) hat sich Montagfrüh – um etwa 7.15 Uhr – ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Die A2 war in diesem Bereich in Richtung Graz gesperrt, berichtete der ÖAMTC in einer Aussendung. Der Stau reichte bis über den Knoten Vösendorf zurück, auch auf der Zufahrt von der Wiener Außenringautobahn (A21) waren Zeitverluste einzuplanen. (APA, 30.3.2020)