Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Daniel Kretinsky. Foto: APA/AFP/Thomas Samson

Prag – Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Kretinsky bestätigte dies im Gespräch für die Wirtschaftstageszeitung "E15". Es sei bereits am 12. März positiv getestet worden, habe aber weder Fieber noch Husten gehabt, nur einen leichten Schnupfen.

Seitdem sei er in häuslicher Isolation und steuere seine Firmen per Telefon. Niemand in seiner privaten sowie in seiner Arbeitsumgebung sei positiv getestet worden, sagte Kretinsky der Zeitung, die zu seinem Medien-Imperium Czech Newe Center (CNC) gehört.

An ProSiebenSat.1 beteiligt

Der 44-jährige Kretinsky ist Mehrheitseigentümer der tschechischen Energiegruppe EPH, die in sechs europäischen Ländern aktiv ist und fast 25.000 Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem besitzt er den tschechischen Fußballklub Sparta Prag und ist unter anderem am Fernsehsender ProSiebenSat.1 und am Handelskonzern Metro beteiligt.

In Tschechien wurden bisher 2.837 Menschen an Corona positiv getestet, 17 Patienten sind gestorben. Am Sonntag wurde mit 160 Neuinfizierten der geringste Zuwachs in den letzten sechs Tagen registriert. (APA, 30.3.2020)