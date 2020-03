Das Battle-Royale-Game Fortnite ist eines der beliebtesten Spiele der Welt. Über 250 Millionen Menschen sind angemeldet. Immer wieder finden Ingame-Events statt, etwa Konzerte, die Abwechslung in das Geschehen bringen. Zudem hat Entwickler Epic Games vor wenigen Monaten ein neues Kapitel mit frischer Spielkarte eingeläutet.

Allerdings wird das Erlebnis auch immer wieder einmal von gröberen Fehlern getrübt, die Spielern, die sie ausnutzen, den Sieg fast garantieren. Derzeit sorgen zwei besonders schwere Schnitzer für Unmut unter den Teilnehmern.

Unsichtbarkeit



Einer größeren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden die Fehler von einem Youtuber namens "Glitch King", der sich auf das Auffinden solcher Probleme spezialisiert hat. Der Game-Streamer Lazarbeam zeigt die zwei besonders schwerwiegenden in Aktion.

LazarBeam

Der erste Fehler ermöglicht es einem Spieler, unsichtbar zu sein. Versteckt man sich in einer aufstellbaren Kiste und hockt sich anschließend im Zielmodus hin, so erscheint die Kiste offen, aber die eigene Spielfigur ist für andere Teilnehmer plötzlich nicht mehr zu sehen.

So können in Gegner in der Umgebung praktisch risikolos abgeschossen werden. Für sie ist nicht ersichtlich, von wo sie getroffen werden. Besonders erschwerend ist, dass die Ausnutzung dieses Fehlers sehr leicht möglich ist.

(Fast) unendliche Flughöhe

Beinahe eine Garantie für den Sieg ist ein Bug, der den Helikopter betrifft, der sich auf der Karte finden und fliegen lässt. Allerdings lässt sich dieser nur ausnutzen, wenn man im Team spielt.

Normalerweise ist die Flughöhe des Hubschraubers auf 280 Meter limitiert. Eine Distanz, aus der er für Spieler am Boden noch gut sichtbar und abschießbar ist. Stellt sich ein Spieler allerdings auf das Landegestell und schießt mit seiner Grappling Gun (eine Pistole, die einen Haken auf einem Seil verschießt, mit dem normalerweise Abgründe überquert werden) auf den Piloten, steigt man plötzlich weiter auf.

Mit ausreichend Geduld lässt sich damit eine Höhe erreichen, aus der man für andere Spieler nicht mehr zu sehen ist. Schafft man es dort, bis zuletzt innerhalb des Kreises zu bleiben, der das Spielfeld immer enger begrenzt und hat genügend Heilung mit, wenn er sich letztlich ganz schließt, sind die Gegner am Boden praktisch machtlos.

Warten auf Behebung

Wann Epic Games diese Fehler beheben wird, ist derzeit noch unklar. Bislang sind sie noch nicht am öffentlichen Trello-Board aufgetaucht, wo man Probleme vermerkt, die gerade oder bald bearbeitet werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Bugs einen unfairen Vorteil ermöglichen können. Schon Ende letzten Jahres fanden Spieler eine Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen.

Während die Entwickler gegen Cheater hart vorgehen und diese mitunter vor Gericht bringen, zeigt man sich beim sogenannten "Bugabusing" tolerant. Auch die weitreichende Bekanntmachung von Fehlern via Youtube, Twitch und anderen Plattformen wird bisher nicht sanktioniert. (gpi, 30.03.2020)