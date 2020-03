Liebe Leserin, lieber Leser,

wir wünschen einen wunderbaren Start in die Woche! Wir haben für euch das Galaxy S20+ getestet. Kurzfazit: Das Smartphone ist besser und billiger als das Ultra-Modell. Wir erklären, wie die Pandemie Alt-Right-Verschwörungstheoretikern und Figuren der "White Nationalist"-Bewegung neue Möglichkeiten bietet. Dazu passend: Google hat die rechtsextreme App "Infowars" wegen Coronavirus-Falschnachrichten aus dem Play Store geworfen. Eine italienische 3D-Druck-Firma hat einem Krankenhaus in Not geholfen und aus einer Tauchermaske eine Beatmungsmaske gebastelt. Coronavirus-Tracking via Smartphones ist in aller Munde. Ein Experte meint: Gesundheit geht vor Datenschutz. Huawei und die chinesische Regierung schlagen die "Neuerfindung" des Internets vor. Wir wünschen gute Lektüre!

[Test] Samsung Galaxy S20+ im Test: Besser und billiger als das Ultra-Modell

[Netzpolitik] Wenn Rechtsextreme plötzlich zu Coronavirus-Experten werden

[Kreativ] Coronakrise: Tauchermaske wird zur Beatmungsmaske

[Netzpolitik II] Infowars: Google verbannt rechtsextreme App wegen Coronavirus-Falschnachrichten

[Netzpolitik III] Experte zu Coronavirus-Tracking: Gesundheit geht vor Datenschutz

[Vorschlag] Huawei und chinesische Regierung schlagen "Neuerfindung" des Internets vor

[USA] Tesla-Angestellte mussten trotz Produktionsstopp zur Arbeit

[Microsoft] Microsoft: Einschränkungen nun auch bei Office-365 Funktionen

[Games] Unsichtbarkeit, unendliche Flughöhe: "Fortnite"-Spieler nutzen Bugs, um zu gewinnen