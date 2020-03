Frische Luft tut gut. Eine Runde spazieren gehen, eine Runde laufen. In Zeiten wie diesen sind diese paar Minuten im Freien für viele essenziell. Solange man genügend Abstand zu anderen hält, ist es auch nach wie vor erlaubt, sich im Freien aufzuhalten. Parks sind daher ein beliebtes Ziel. Aber nicht alle Parkanlagen stehen der Bevölkerung zur Verfügung. Die Bundesgärten in Wien, zum Beispiel der Augarten, der Belvedere-Garten, der Burggarten, der Volksgarten und der Schlosspark Schönbrunn, sind geschlossen. Der Grund: Es kam zu sehr hohen Frequenzen und Menschenansammlungen, und Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten.

Geschlossene Bundesgärten: Eine gute Idee? Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Die Straße für Fußgänger und Radfahrer

Aufgrund der Schließung sind allerdings mehr Menschen in geöffneten Parkanlagen anzutreffen, was das Abstandhalten wiederum erschwert. Aus diesem Grund wird in Wien auch überlegt, Straßenzüge für den Autoverkehr zu sperren, um der Bevölkerung genügend Freiraum zu geben, wie Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) auf Twitter schreibt. Schönbrunn wäre der perfekte Park zum Aufsperren, so die Meinung von diesem User:

Vieles ist nicht konsistent und evidenzbasiert, schreibt User "Finn McCool":

Vor allem Kinder brauchen Auslauf an der frischen Luft, wie User "Tröttis" berichtet:

User "winnithepooh" ist für die Öffnung von Fahrbahnen für Fußgänger und Radfahrer:

User "Expertolon" ist über die Schließung froh:

Wie stehen Sie zur Sperrung von Straßen?

Haben Sie einen Park in der Nähe? Und ist dieser geöffnet? Wie oft gehen Sie raus, um frische Luft zu tanken? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 31.3.2020)