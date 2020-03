Auch wenn viele derzeit den Kopf mit ganz anderen Themen voll haben: Das Rad der Weiterentwicklung in der Smartphone-Branche dreht sich unermüdlich weiter. Nach Samsung und Huawei steht nun der nächste große Android-Hersteller vor der Enthüllung seiner neuen Produktpalette – und von dieser sind nun die ersten Produktbilder durchgesickert.

Auswahl

Das OnePlus 8 soll in drei Farben erscheinen, berichtet Winfuture. Die auffälligste nennt sich dabei "Glow" und sie zeigt einen Farbverlauf von Violett bis Orange an der Rückseite. Ebenfalls sehr auffällig ist die grüne Variante, dazu gesellt sich dann noch eine Ausführung in klassischem Schwarz.

Design

Ansonsten bestätigen die Bilder, was ohnehin schon im Vorfeld zu hören war. Nämlich, dass sich OnePlus komplett vom Teardrop-Notch verabschiedet und nun ebenfalls ein Holepunch-Design verwendet. Im linken oberen Eck gibt es nun also einen kleinen Ausschnitt für die Frontkamera. Richtig dezent mutet im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten das Kameramodul an der Rückseite an, das mittig angebracht ist. Damit verabschiedet sich OnePlus auch bereits wieder von jenem runden Design, das man erst mit dem OnePlus 7T eingeführt hat. Eine weitere Auffälligkeit: Dieses Jahr sollen sich die reguläre Ausgabe des Smartphones und das Pro-Modell stark ähneln. So soll es etwa bei beiden nun ein seitlich leicht gewölbtes Display geben.

Details

Zu den Spezifikationen: Das OnePlus 8 soll einen 6,55 Zoll Bildschirm mit FHD+-Auflösung aufweisen, während die Pro-Ausgabe 6,78 Zoll mit QHD+ verspricht. Die Bildwiederholrate des Pro-Modells soll bei 120 Hz liegen, hier legt OnePlus also von den 90 Hz des Vorgängers noch einmal nach. Die kleiner Ausführung bleibt hingegen bei 90 Hz.

Das OnePlus 8 soll zudem eine Dreifachkamera aufweisen, im Kern steht dabei ein 48-Megapixel-Sensor (f/1.8). Außerdem gibt es einen Tiefensensor sowie eine Weitwinkelkamera mit 16 Megapixel. Beim OnePlus 8 Pro gibt es gleich zwei 48-Megapixel-Sensoren, wovon einer für die Ultraweitwinkelkamera gedacht ist. Bei diesem Modell soll es dann aber noch eine Telefotokamera mit 8 Megapixel und ein Tiefensensor mit 5 Megapixel geben.

Akku und Co

Der Akku wird beim OnePlus 8 mit 4.300 mAh erwartet, das RAM soll je nach Modell bei 8 oder 12 GB liegen, der lokale Speicherplatz bei 256 GB. Beim Pro-Modell soll der Akku dann 4.510 mAh groß sein, beide Geräte sollen mit 30 Watt schnell aufladbar sein – und zwar beim größeren Modell sogar auch drahtlos. Und noch ein anderes, lange kritisiertes Defizit will der Hersteller bereinigen: Die Geräte sollen nämlich endlich nach IP68 vor Wasser und Staub geschützt werden. Als Prozessor dürften beide mit einem Snapdragon 865 samt 5G-Support ausgestattet sein.

Die offizielle Vorstellung des OnePlus 8 ist für den 15. April geplant, dann sollte es auch Informationen zu Preis und Verfügbarkeit geben. Nicht zuletzt angesichts des 5G-Supports ist aber davon auszugehen, dass die Geräte wieder teurer als ihre Vorgänger werden. (apo, 30.03.2020)