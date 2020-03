Foxconn erwartet einen deutlichen Einbruch bei den Absätzen. Foto: Tyrone Siu / REUTERS

Der Gewinn des Apple-Zulieferers Foxconn ist im Schlussquartal des vergangenen Jahres um fast 24 Prozent auf umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro gefallen. Der weltgrößte Auftragsfertiger begründete den Einbruch nicht. Der größte Kunde Apple hatte seinen Ausblick für das erste Quartal mit Blick auf Lieferprobleme in China und Ausgangssperren zurückgenommen.

China

Foxconn zählt mehr als eine Million Mitarbeiter, ein Großteil davon arbeitet in China. Das Unternehmen musste infolge des Covid-19-Ausbruchs seine Fabriken in der Volksrepublik zeitweise stilllegen. Im Februar brach der Foxconn-Umsatz so stark ein wie in rund sieben Jahren nicht. (Reuters, 30.03.2020)