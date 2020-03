In Zukunft müssen Masken in Supermärkten verpflichtend getragen werden. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Bundesregierung hat am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkündet. Es gelte nun, eine Überforderung des Gesundheitssystems mit allen Mitteln zu verhindern, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dies solle durch den verstärkten Schutz besonders gefährdeter Gruppen, die konsequente Durchsetzung der Maßnahmen durch die Exekutive und das verpflichtende Tragen von Masken erreicht werden. "Wir sind von unserem Ziel noch weit entfernt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Ein Ende der Maßnahmen sei demnach noch länger nicht in Sicht.

Um den Schutz von älteren Menschen und den von Menschen mit Vorerkrankungen zu verbessern, sollen diese Bevölkerungsgruppen verpflichtend vom Job freigestellt oder auf Homeoffice umgestellt werden, erklärte Anschober. Per Erlass wird außerdem die touristische Nutzung von Hotels eingestellt. Weiters soll, vor allem zu Stoßzeiten, die Einhaltung der Sicherheitsabstände in Supermärkten verbessert werden. Etwa durch Bodenmarkierungen vor den Kassen und Kontrollen, wie viele Käufer in den Supermarkt dürfen.

Verteilung der Masken in Supermärkten

In den Supermärkten soll auch die Verteilung der Schutzmasken stattfinden, deren Tragen in Zukunft beim Einkauf verpflichtend sein wird. So weit möglich soll dieser Schutz auch überall sonst angelegt werden, wo Menschen zusammenkommen, bat Kurz. Ab Mittwoch sollen die Masken am Eingang der Supermärkte verteilt werden. Wer dies verweigert, "wird nicht in den Supermarkt hineinkommen", sagte Kurz. Die Masken sind laut Anschober dafür geeignet, dass andere nicht angesteckt werden. "Sie haben einen Wirkungszeitraum von vier Stunden" und dienten dem "Schutz der Kapazitäten in den Spitälern".

Was die Testungen angeht, arbeite die Regierung nach wie vor daran, "dass es einen schrittweisen Ausbau gibt". Jedoch habe man "da durchaus eine angespannte Situation", sagte Anschober in Bezug auf die Testkapazitäten. Bei den Antikörpertests mache "die Industrie ganz große Fortschritte". Diese sollen "in einem überschaubaren Zeithorizont breit" ausgerollt werden.

Weiters erklärte Kurz, dass man derzeit eine Stichprobentestung bei 2.000 Personen mache. Damit werde man Ende der Woche abschätzen können, wie viele Personen tatsächlich infiziert sind. Auch beim medizinischen Personal werden entsprechende Testungen durchgeführt.

Gesundheitssystem könnte Mitte April überlastet sein

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Missetäter und entsprechende Strafen an. Das Nichteinhalten des Mindestabstands nannte der Innenminister "katastrophal gefährlich". Wer nach polizeilicher Abmahnung sein Fehlverhalten nicht umgehend einstelle, "wird konsequent angezeigt, wenn er den Anordnungen nicht Folge leistet". Über 10.000 polizeiliche Anzeigen wegen Verstößen gegen das Anti-Corona-Maßnahmenpaket seien bisher bereits bundesweit ergangen. Allein am vergangenen Wochenende habe es mehr als 2.000 Anzeigen gegeben, so Nehammer.

Eine Rückkehr zum Alltagsleben zeichnet sich jedenfalls nicht ab, ganz im Gegenteil: "Die Wahrheit ist: Es ist die Ruhe vor dem Sturm", sagte Kurz. Bereits vor der Pressekonferenz am Montag war ein Papier öffentlich geworden, in dem Experten "deutlich strengere Maßnahmen" fordern, weil sonst das Gesundheitssystem Mitte April zusammenbrechen könnte. Kurz und Kogler bestätigten diese Befürchtung seitens der Regierung und erklärten, man müsse in Bezug auf die Strategieplanung nun von den pessimistischeren Prognosen ausgehen. (red, 30.3.2020)