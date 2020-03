Kommt Zeit, kommen Olympische Spiele. Foto: EPA /ROBICHON

Tokio – Die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet werden und am 8. August enden. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie dortige Medien am Montag nach einer Exekutivsitzung des OK in Tokio berichteten.

Die Sommerspiele sollten eigentlich vom 24. Juli bis 9. August dieses Jahres stattfinden, waren vor einer Woche wegen der Coronavirus-Pandemie aber ins nächste Jahr verlegt worden. Die zentralen Fragen rund um die beispiellose Verschiebung des größten Sportereignisses der Welt soll eine Krisengruppe beantworten. (APA, 30.3.2020)