Jahrelang habe er Libellen auf den Teichen in einem Park in London beobachtet und fotografiert, berichtet Robert Page. Letzten Sommer, während der Hitzewelle im Juli an einem besonders heißen und schwülen, aber bewölkten Tag, wollte er versuchen, einige Aufnahmen mit Belichtungskorrektur zu machen, da er in letzter Zeit mehr damit experimentiert hatte. Die Libellen waren in großer Zahl überall auf der Wasseroberfläche unterwegs. Page suchte nach Exemplaren, die sich besonders fotogen paarten, und fand diese Gruppe, die ihm durch ihre Symmetrie auffiel.