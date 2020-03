Mit einem zusätzlichen 100-Millionen-Dollar-Investment will Facebook der Nachrichtenindustrie in Zeiten der Coronakrise unter die Arme greifen. 25 Millionen Dollar soll als Zuschussfinanzierung über das Facebook Journalism Project an Lokalmedien gehen, weitere 75 Millionen Dollar an zusätzlichen Marketing-Ausgaben sollen Nachrichtenunternehmen rund um den Globus zugute kommen.

In einer Zeit, in der Journalismus mehr gebraucht werde denn je, würde der Werbemarkt wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus immer mehr einbrechen, heißt es dazu auf der Website des Facebook Journalism Project. Lokaljournalisten treffe das besonders hart, und das obwohl sich viele Menschen an sie wenden würden, um wichtige Informationen hinsichtlich der Sicherheit ihrer Freunde, Familien und Communities zu bekommen.

Die erste runde der Zuschussprogramme ging laut Facebook an 50 Lokalmedien in den USA und Kanada. Ein Teil soll in Zukunft Herausgeber in jenen Ländern zugute kommen, die von der Coronavius-Pandemie am stärksten betroffen sind. (red, 30.3.2020)