Die Regierung hat am Montag weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Österreich angekündigt. Grund dafür: Nach wie vor verbreitet sich der Erreger rasant weiter. Warum die Verlängerung dieser Schutzmaßnahmen so wichtig ist, was das für uns alle bedeutet und wie lange wir unter diesen Bedingungen noch leben werden, erläutern Manuel Escher und András Szigetvari vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 30.3.2020)

Einige Schutzmaßnahmen werden uns noch viele Monate begleiten. Auch um eine gefährliche zweite Coronavirus-Welle abzuwehren. Foto: imago images/AAP