"Quizmaster@home": Moderator Andreas Moravec ist im Studio, die Kandidaten spielen zuhause mit. Foto: ServusTV / Interspot

Wien – Damit auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht auf Ratespaß im Fernsehen verzichtet werden muss, adaptiert Servus TV sein "Quizmaster"-Format: Eine spezielle Technik mache es möglich, dass weiterhin jeden Tag neue Folgen gesendet werden können und zwar mit Moderator Andreas Moravec im Studio und den Kandidaten zuhause, so der österreichische Privatsender am Montag in einer Aussendung.

Da die "Quizmaster"-Produktion bis auf Weiteres nicht wie gewohnt mit den Kandidaten im Studio vor Ort umgesetzt werden kann, habe die Firma Interspot ein innovatives technisches Umsetzungskonzept entwickelt. Dieses ermögliche es den Kandidaten, von zuhause aus gleichberechtigt zu spielen, Schummeln sei "ausgeschlossen".

Das neue Format startet am Mittwoch, 1. April, um 19.35 Uhr und ist täglich von Montag bis Freitag auf Servus TV zu sehen. Auch bei der @home-Variante von "Quizmaster" gibt es für die Kandidaten in jeder Sendung die Chance auf 5.000 Euro. Wie bisher können auch Zuseher per App mitspielen. (red, 30.3.2020)