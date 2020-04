In Zeiten wie diesen, in denen die allgegenwärtige Berichterstattung über die Ausbreitung des Corona-Virus fast alle weiteren Informationen zu überlagern droht, sollen dieser und die noch folgenden kleinen Buchtipps, die in erster Linie zum Schauen, Staunen, vielleicht auch Schmunzeln gedacht sind, ein paar Minuten Ruhe in Ihren Alltag bringen. Die historischen Bestände an Bildbänden, Kinderbüchern, bebilderten Ratgebern und vielfältiger weiterer sehenswerter Druckwerke lohnen, entdeckt zu werden.

Alle Beiträge beinhalten immer auch den Link zum gesamten Werk.

Viel Spaß mit dem ersten Buchtipp zu Corona-Zeiten.

Joris Hoefnagel war ein Tausendsassa

1542 in Antwerpen geboren sprach er mehrere Sprachen, spielte die verschiedensten Musikinstrumente, schrieb lateinische Gedichte und genoss als Sohn eines Diamantenhändlers umfassende humanistische Bildung. Seine größte Liebe allerdings galt dem Zeichnen und Malen.

Und so sollte er auch in die Kunstgeschichte eingehen: als brillanter Miniaturenmaler und als erster Künstler, der detailgetreue Abbildungen von Tieren und Pflanzen zu Papier brachte.

Im heutigen Buchtipp finden Sie Hoefnagels herrliche Buchmalereien im Monumentalwerk "Mira Calligraphiae Monumenta". Es handelt sich dabei um eine kalligraphische Handschrift geschrieben von Georg Bocskay und illuminiert von Joris Hoefnagel. Ein Schriftenbuch, das neben unterschiedlichen Schriftformen auch die exakte Konstruktion des Alphabets lehren sollte. Eine umfangreiche Anleitung für Buchmaler.

Hoefnagel illustrierte die Seiten mit detailgetreuen Darstellungen von Früchten, Tieren und Blumen.



Ein Buch zum Blättern, Schauen und Staunen.

Die Birne und die Raupe Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Rote Ribisel Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Schnecke Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Erbsen und Lampionblume Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Tulpen und Bohnen Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Birne und die Rosen Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Otter Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Schnecke und die Zitrusfrucht Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Kirschen und Schwarzkümmel Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Rosen und Insekten Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Vergissmeinnicht Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Gelbbauchunke und die Lilie Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Brombeeren Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Kidneybohnen Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Zwei Schnecken beim Begutachten eines Schriftstücks Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Eidechse Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Der Buchstabe F Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Die Buchstaben a und b Foto: Getty's Open Content Program | CC BY 4.0

Ein wirklich erstaunliches Buch, das zum Blättern einlädt und das auf allen Seiten faszinierende Details offenbart.

Das gesamte Werk samt aller Buchstaben des Alphabets finden Sie zum Gratis-Download auf der Website des J. Paul Getty Museums. (Kurt Tutschek, 4.4.2020)

