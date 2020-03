Microsoft hat Änderungen an seinem Office-Angebot für private Nutzer angekündigt. Aus Office 365 Personal und Home werden in Kürze Microsoft 365 Single und Family. Außerdem kommen in den nächsten Wochen neue Funktionen hinzu.

Die Änderungen treten am 21. April in Kraft und erfolgen automatisch, wie das Unternehmen bekannt gegeben hat. Die Preise bleiben gleich. Für einen Nutzer fallen jährlich 69 Euro an. Will man die Office-Programme mit mehreren Personen teilen, werden 99 Euro fällig. Bis zu sechs Nutzer sind im Family-Abo erlaubt.

Ein neues Tool analysiert den Stil von Texten in Word und Outlook und macht Verbesserungsvorschläge. Foto: Microsoft

Neue Funktionen

Neu ist eine eigene Version von Teams – der Videokonferenz-Software des Unternehmens – für die private Nutzung sowie die "Family Safety"-App. Damit sollen Eltern die PC-Nutzung ihrer Kinder im Auge behalten können. So lässt sich etwa die Bildschirmzeit kontrollieren und ein Filter für Websites einrichten. Zudem soll ein Tracker Auskunft geben, wo sich die Kinder aufhalten. Microsoft betont, dass es sich dabei um optionale Features handelt.

Eine Neuheit bei Word und Outlook ist ein KI-basiertes Tool, das den Text analysiert und stilistische Verbesserungsvorschläge macht. Für Powerpoint gibt es eine Coaching-Funktion, die Vortragende unter anderem auf ihr Sprechtempo aufmerksam macht.

Passwort-Sicherheit

Auch für den Browser Edge hat Microsoft Neuerungen angekündigt. So sollen Nutzer offene Tabs in Zukunft auf Wunsch auch seitlich vertikal anordnen können, damit die Seitentitel bei vielen geöffneten Websites lesbar bleiben. Passwörter sollen zudem beim automatischen Ausfüllen überprüft werden, ob sie in einem veröffentlichten Leak enthalten sind. (red, 31.3.2020)