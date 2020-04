Sortiervorbild? Foto: gettyimages/istockphoto/clu

Wo ist "Die Pest"? Ein gezielter Griff ins Regal, schon ist es gefunden. "Die Wand"? Da ist das Buch, sauber sortiert unter H wie Haushofer. "Die Liebe in Zeiten der Cholera"? Da steht es, in der Lateinamerika-Sektion. So geordnet geht es bei vielen Bücherfreunden zu. Bei anderen wiederum herrscht Anarchie im Bücherregal. Doch auch im augenscheinlichen Chaos kann es so etwas wie ein System geben, das nur der Besitzer der Bücher kennt und nachvollziehen kann.

Und es gibt auch andere Ansätze, seine Bücher zu sortieren:

Wie ist Ihr Regal sortiert?

Haben Sie Themencluster, sortieren Sie nach Sprache, nach Autorennamen, nach der Farbe der Einbände? Oder haben Sie gar ein ganz eigenes System? Lassen Sie uns daran teilhaben und teilen Sie Ihre bewährten Ordnungstipps im Forum! (aan, 2.4.2020)