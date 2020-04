Foto: Niantic

Während der Coronavirus-Pandemie ist es unklar wann sich der Normalzustand wieder einpendeln wird. Niantic, der verantwortliche Entwickler für Pokémon GO, Ingress und Harry Potter: Wizards Unite, legte die Spiele darauf aus vor die Tür gehen zu müssen und andere Spieler kennenzulernen. Nun folgten einige Lockerungen, damit die Spiele auch während COVID-19 Maßnahmen gespielt werden können, wie "9 to 5 Mac" berichtete.

Zuhause Kilometer sammeln

In einem offiziellen Blog-Post verkündete der Entwickler die vorläufigen Änderungen ihrer Augmented Reality Spiele. So soll das Adventure Sync Feature verbessert werden, dass auch sportliche Aktivitäten innerhalb der eigenen vier Wände Fortschritte in den Spielen bringen kann. Ein paar Minuten auf dem Laufband und das nächste Pokémon-Ei schlüpft, genauso kommt das Putzen der Wohnung dem Kilometerstand zu gute.

Raids auf der Couch

Am wichtigsten dürften aber die Raids sein. So heißt es im Blog, dass man Möglichkeiten schaffen will, um von zu Hause aus mit seinen Freunden an Raids teilnehmen zu können. Die benötigten Laufwege für den Start der GO Kampfliga wurde auf null Kilometer reduziert und kann somit einfach von der Couch aus gestartet werden. Pokébälle und Rauch sind ebenso zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Weitere Lockerungen

Niantic verkündete auch Lockerungen bei Harry Potter: Wizards Unite und bei Ingress. So sollen bei Harry Potter mehr Spielinhalte in der Nähe des Spielers erscheinen und bei Ingress erhöhte Niantic die Anzahl der Portal-Hacks bis zum Abkühlen.

Diese Änderungen heißen für Niantic Fans, dass sie in dieser Zeit nicht auf die Spiele verzichten müssen. Wie lang die Anpassungen genau aktiv sein werden, ist nicht genau bekannt. (emko, 6.4.2020)