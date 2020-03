Coronavirus

Quarantänegebiete in Salzburg werden ausgeweitet, Entscheidung über Matura-Termin nach Ostern

Altenmarkt, Zell am See und Saalbach werden auch unter Quarantäne gestellt. In Österreich gibt es mehr als 9.700 bestätigte Fälle und 128 Tote