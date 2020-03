Coronavirus

Quarantänegebiete in Salzburg werden ausgeweitet, Entscheidung über Maturatermin nach Ostern

Altenmarkt, Zell am See und Saalbach werden auch unter Quarantäne gestellt. In Österreich gibt es mehr als 9.700 bestätigte Fälle und 128 Tote