So sollen die vertikalen Tabs aussehen. Im eingeklappten Zustand sollen sie aber deutlich weniger Platz verbrauchen und nur das Favicon sichtbar sein. Grafik: Microsoft

Eigentlich ist der neue Microsoft Edge auf Chromium-Basis noch ziemlich – neu. Trotzdem kündigt Microsoft nun bereits eine Reihe an kommenden Features für seinen Browser an.

Tracking

Microsoft Edge soll künftig einen eigenen Tracking-Schutz erhalten. Damit folgt Microsoft dem Vorbild vieler anderer Browserhersteller, die ebenfalls Maßnahmen gegen das Ausspionieren der Aktivitäten ihrer Nutzer über mehrere Seiten hinweg ergriffen haben. Bei der Edge-Lösung soll es drei unterschiedliche Einstellungen geben, aus denen die Nutzer wählen können.

Mit einem solchen Feature würde sich Microsoft nicht zuletzt von Google abheben, dessen Chrome bisher nur wenig in diese Richtung tut. Zwar hat auch der Chrome-Hersteller einen kompletten Abgang von "Third Party Cookies" angekündigt, bis es soweit ist sollen aber noch zwei Jahre vergehen. Interessant ist diese Entscheidung aber auch aus einem anderen Grund: War Edge doch erst unlängst in die Kritik gekommen, nachdem Forscher herausgefunden hatten, dass der Microsoft-Browser deutlich mehr Daten sammelt als seine Konkurrenten. Zu dieser Problematik äußert man sich jetzt hingegen nicht.

Eine Vorschau auf den neuen Tracking-Schutz.

Vertikale Tabs

Doch es gibt auch neue Features für den Browser, eines davon wird so mancher schon von Erweiterungen für Firefox, Chrome und Co kennen: Edge soll künftig vertikale Tabs erlauben, die also dann etwa links neben der Webseite dargestellt werden. Die Idee dahinter: Oft sind Webseiten nicht so breit ausgelegt wie es so manche Laptop-Bildschirme sind, insofern wird beim bisherigen Ansatz viel Platz verschwendet.

Unter dem Namen "Collections" bietet Edge schon jetzt am Desktop eine Funktion, mit der die Nutzer Informationen aus verschiedenen Quellen zusammentragen können. Nun soll das ganze auch für die mobile Ausgabe des Browsers kommen. Zudem soll es mit dem "Immersive Reader" bald einen neuen Lesemodus für Edge geben.

Ausblick

Konkrete Zeitpläne für all dies verrät Microsoft derzeit noch nicht, die diesbezüglichen Angaben sind vage. Die vertikalen Tabs sollen allerdings zunächst einmal in den Testkanälen für Edge ausführlich getestet werden, bevor sie in die stabile Version einfließen sollen – Microsoft spricht hier von mehreren Monaten. (apo, 31.03.2020)