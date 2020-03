Die Retter von "PAW Patrol" sind auch auf Sky im Einsatz. Foto: ap, Diane Bondareff

Wien – Der Pay-TV- und Streamingdienst Sky hat in Coronavirus-Zeiten sein Programm erweitert und bietet nun noch mehr für die kleinen Zuschauer an. Die YouTube Kids App ist ab sofort für alle Kunden mit Sky Q Receiver kostenlos verfügbar, wie Sky am Dienstag mitteilte. Dazu gehören demnach Cartoons, Lernvideos und Hörspiele.

Mit April kommen außerdem die Angebote von Nick Jr. und NickToons dazu – linear und auf Abruf. Die beiden Sender aus dem Portfolio von ViacomCBS Networks International sind dann auf Sky Q und Sky X verfügbar. Bei Nick Jr. sind beispielsweise "PAW Patrol" und "Top Wing" zu sehen, bei NickToons "SpongeBob Schwammkopf" und "Lego City Adventures". (APA, 31.3.2020)