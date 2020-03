ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verwirrt. Foto: APA/HANS PUNZ

Für Verwirrung hat die Ankündigung von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gesorgt, dass das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in diesem Jahr doch stattfinden soll, und zwar als digitale Veranstaltung. Die Stadt Klagenfurt, Mitveranstalter und Stifter des Hauptpreises, wurde über die Entscheidung ebenso wenig informiert wie die Sponsoren.

"Mit uns hat niemand gesprochen, wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt", sagte Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Dienstag gegenüber der APA. Diese Entscheidung des ORF sei zwar aufgrund der Umstände nachvollziehbar, meinte die Bürgermeisterin, allerdings müsse dies eine einmalige Ausnahme bleiben: "Der Bachmann-Preis ist eine kulturelle Besonderheit, so etwas gibt es im ganzen deutschsprachigen Raum nicht, das muss unbedingt bewahrt werden. Ansonsten haben wir einen beliebig austauschbaren Literaturpreis."

Digital als Ausnahme

Die Stadt werde das Preisgeld von 25.000 Euro natürlich zur Verfügung stellen, betonte Mathiaschitz, doch der Wettbewerb "kann und darf auf keinen Fall durch eine digitale Version ersetzt werden". Die Gewährleistung des Veranstalters, den Bewerb bereits 2021 wieder in seiner gewohnten Form auszurichten, müsse gesichert sein. Das besondere Flair des Literaturwettbewerbes in Klagenfurt, die Möglichkeit für junge Literatinnen und Literaten mit Verlegern und Lektoren ins Gespräch zu kommen, das Erlebnis der Live-Lesungen in der Literaturarena, das Literatur Public Viewing im Lendhafen und vieles mehr könne eine digitale Version des Bachmann-Bewerbes nie vermitteln.

Juryvorsitzender Hubert Winkels sieht das Ausweichen auf eine digitale Version als gute Möglichkeit, "wenn es gelingt, dies technisch sauber und mit einer gescheiten Dramaturgie hinzubekommen". Doch auch er warnt davor, die Veranstaltung auf Dauer in den digitalen Bereich zu verlegen: "Die zentrale Frage dabei bezieht sich auf die Zukunft des Bewerbs. Es sollte ausgeschlossen werden, dass nach einer wie auch immer gelungenen Online-Darstellung des Bewerbs 2020 dieser künftig nicht mehr ins TV, nicht mehr zur vollen 3sat-Ausstrahlung käme." Eine digitale Version im "Ausnahmejahr 2020" könne man machen, wenn es den Wettbewerb im kommenden Jahr wieder "in bewährter Manier" gebe.

Sponsoren verwirrt

Beim Kärntner Energieversorger Kelag, der in den vergangenen Jahren stets 10.000 Euro Preisgeld gestiftet hat, zeigte man sich überrascht über die Ankündigung des digitalen Wettlesens. "Mit uns hat niemand gesprochen, wir kennen kein Konzept, daher können wir über eine Preisdotierung derzeit gar nichts sagen", erklärte ein Unternehmenssprecher auf APA-Anfrage. Wenn der Wettbewerb 2021 wieder in gewohnter Form in Klagenfurt stattfinde, sei man aber gerne wieder mit an Bord. Von der BKS-Bank, in den vergangenen Jahren Stifterin des Publikumspreises, gab es vorerst keine Auskunft. Offen ist auch noch die Frage, ob und in welcher Form der TV-Sender 3sat mit an Bord sein wird. Laut den Statuten des Wettbewerbes müsste die Veranstaltung eigentlich in Klagenfurt stattfinden. (APA, 31.3.20)