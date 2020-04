Literatur

Eines Nachts träumte der Autor Nikolai Vogel von Dinosauriern, die in Häuser einbrechen. 2017 machte er daraus den Roman Angst, Saurier. Darin verschanzt sich ein Paar, ausgestattet mit vielen Flaschen Wein, in einem fensterlosen Raum. Was es dort erlebt, passt gut zur Heimisolation in der Corona-Krise. Der Autor liest sein Werk aus diesem Anlass nun häppchenweise auf seinem Youtube-Account vor. (wurm)

Podcasts

Immergrüne Unterhaltung und Provokation bietet Henry Rollins auf seiner Homepage mit Podcasts zu lebenswichtigen Themen wie Black Sabbath, Lemmy oder Alben seiner alten Band Black Flag – moderiert von seiner Assistentin Heidi. Punk-Rock-Geschichtsstunden mit Humor. (flu)

Konzert

Seayou Records

Nicht nur auf unserer Corona-Stage wird gestreamt. Auch das heimische Label Seayou Records lässt seine Musiker live online auftreten. Emotionalen Indiepop mit Filmsoundtrack-Qualitäten gibt’s ab 20.00 von Atzur, danach rocken die Siamese Elephants den Youtube-Account des Labels. (abs)