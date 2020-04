Dr. Alok Kanojia interviewt auch bekannte Gamer auf seinem Twitch-Kanal, etwa den Streamer "Reckful". Foto: Healthygamer.gg / Screenshot: Redaktion

Die WHO hat im Jahr 2018 Gaming-Sucht als offizielle Krankheit anerkannt. Videospielsüchtig ist eine Person, die keine Kontrolle über ihre Spielzeit mehr hat, die Games gegenüber wichtigen Aktivitäten im echten Leben priorisiert und deren Gaming-Verhalten für sie negative Konsequenzen hat.

Der Psychiater Alok Kanojia fand während seiner Ausbildung heraus, dass es an akademischem Wissen zu Videospielsucht fehlte und rief "Healthygamer.gg" ins Leben. Eine Plattform für Gamer, Videospielsüchtige und ihr soziales Umfeld.

Gamer und Psychiater

Alok Kanojia genoss seine Ausbildung unter anderem in der Harvard Medical School, dem McLean Hospital in Boston und dem Massachusetts General Hospital. Doch ein ganz wesentlicher Aspekt macht ihn beliebt in der Spielerschaft: Dr. Kanojia ist und war leidenschaftlicher Gamer.

Laut eigenen Angaben hat auch er lange mit seiner Videospielsucht gekämpft, bevor er sie verstanden und in den Griff bekommen hat, ehe er seine Ausbildung zum Psychiater absolvierte.

Arbeit mit Suchtkranken



Nach "hunderten Stunden" und etlichen Gesprächen mit professionellen Gamern und Videospielsüchtigen erstellte er für die Therapie hilfreiche, psychiatrische Profile von Spielern. Seinen Online-Auftritt startete er 2018 mit einer "Ask me anything"-Fragerunde für Gamer, Eltern und Familien Betroffener. Dabei wurde er mit Fragen nur so "bombardiert". Also beschloss er – neben seiner Arbeit als Psychiater für Suchtkranke – sein Onlineportal zu starten.

Kanojia weist immer ausdrücklich darauf hin, dass das Healthygamer-Programm und sein Online-Auftritt niemals eine personalisierte Therapie ersetzen können. Die Plattform, seine Videos und seine Streams dienen zum Verständnis und bieten mögliche Antworten und allgemeine Ansätze, um einer Gamingsucht entgegen zu wirken.



"A Gamer‘s Guide"

Seine 15 teilige YouTube-Reihe "Video Game Addiction – A Gamer‘s Guide to Understanding and Overcoming" kann als erster Anhaltspunkt genommen werden. Kanojia erklärt, wie sich eine Videospielsucht entwickeln kann, wieso man in eine virtuelle Welt flieht und was Möglichkeiten sind, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Gaming-Sucht sei zu oft ähnlich wie Alkohol- oder Drogensucht behandelt worden, nämlich durch Abstinenz. Dabei ist Gaming, auch exzessives Gaming über dutzende Stunden nicht unbedingt negativ, solang es mit dem analogen Alltag ohne Nebenwirkungen koexistieren kann. "Verursacht es ein Problem, ist es ein Problem," so der Mediziner in seiner YouTube-Reihe.

Twitch-Auftritt

Auf Twitch streamt der Psychiater montags, mittwochs und freitags. Während der Streams widmet er sich den Fragen des Chats oder von seinem Discord-Server. Manchmal führt er auch Interviews mit Gamern und Streamern, wie beispielsweise "Reckful", der für seine Erfolge in World of Warcraft bekannt wurde und selbst über 900.000 Follower auf Twitch hat. (Konstantin Emminger, 02.04.2020)