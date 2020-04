Träumt von einem grünen Fahrrad, mit dem sie den Nachbarjungen beim Wettfahren abhängt: "Das Mädchen Wadjda", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Razor Films

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Alltag – Homeoffice für fast alle Viele Menschen sind derzeit gezwungen, private Computer und Internetanschlüsse für die Arbeit einzusetzen. Meist fehlen allerdings konkrete Vereinbarungen mit dem Dienstgeber. Das Magazin widmet sich der Frage, worauf man gerade jetzt beim Arbeiten daheim achten muss. Bis 19.00, ORF 2

20.15 COMING-OF-AGE-DRAMA

Das Mädchen Wadjda (Wadjda, SAR/D 2012, Haifaa Al Mansour) Die elfjährige Wadjda spart auf ein Fahrrad, mit dem sie dem Nachbarjungen davonbrausen kann. Und das im streng islamischen Saudi-Arabien, in dem Mädchen und Frauen eigentlich gar nicht Rad fahren dürfen. Der erste Film der saudi-arabischen Filmemacherin Haifaa Al Mansour wurde zu Recht als kleine Sensation gefeiert. So beiläufig wie subtil bringt sie uns komplexe Figuren und gesellschaftliche Verhältnisse näher. Im Anschluss um 21.45 stellt die Dokumentation Der Islam der Frauen Musliminnen vor, die ihren eigenen Weg der Emanzipation suchen. Bis 21.45, Arte

22.05 FILMDRAMA

Die Jagd (Jagten, DK/S 2012, Thomas Vinterberg) Ein Erzieher wird zu Unrecht der sexuellen Belästigung beschuldigt. Eine moderne Hexenjagd nimmt ihren fatalen Lauf. Der dänische Filmemacher Thomas Vinterberg wurde für sein beklemmendes Drama mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle für einen Oscar nominiert. Bis 0.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Erfolgsgeschichte Impfstoff – der Kampf gegen Infektionskrankheiten Während die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus auf Hochdruck läuft, ruft das Weltjournal die historische Erfolgsgeschichte einer Impfung in Erinnerung: Polio, bekannt als Kinderlähmung, sorgte einst Jahr für Jahr für folgenschwere Epidemien, bis es dem amerikanischen Wissenschafter Jonas Salk und seinem Team gelang, einen wirksamen Impfstoff zu entwicklen. Bis 23.15, ORF 2

23.15 REPORTAGE

Weltjournal +: Nachschub bitte – Gefängnis als Geschäft 2,3 Millionen Menschen sind in den USA im Gefängnis, siebenmal so viele wie vor 30 Jahren und mehr als in China und Russland zusammen. Der afroamerikanische Oscar-Gewinner Roger Ross Williams beleuchtet eine Gefängnisindustrie, die im Jahr 80 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Bis 0.05, ORF 2

0.05 FAMILIENDRAMA

Im August in Osage County (August: Osage County, USA 2013, John Wells) Das Verschwinden des Vaters (Sam Shepard) bringt die erwachsenen Töchter zurück ins Elternhaus. Es sprühen die Funken. John Wells hat Tracy Letts’ pulitzerpreisgekröntes Theaterstück verfilmt, Meryl Streep und Julia Roberts sorgen für formidable Auftritte. Bis 1.40, ORF 2

