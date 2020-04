DER STANDARD

Seit einiger Zeit müssen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Einkäuferinnen und Einkäufer in Österreich einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Während die Masken in manchen Geschäften kostenfrei ausgehändigt werden, muss man in anderen dafür bezahlen.

Den Schutz kann man auch selbst nähen oder, falls keine Nähmaschine oder Nähmaschinenkünste im Haushalt vorhanden sind, auch ohne Naht herstellen – wahlweise mit Bandana, einem alten T-Shirt oder Papiertüchern. (Andreas Müller, 24.4.2020)