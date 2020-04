Auf alten NASA-Aufnahmen, hier aus dem Jahr 2000, sieht die Ozonschicht (blau) noch sehr dünn aus. Foto: apa

Lange bevor du geboren wurdest, gab es ein großes, weltweites Problem: das Ozonloch. Jahrelang war es ein großes Thema, und viele Bemühungen wurden gesetzt, um die Ozonschicht zu reparieren.

Schädliche UV-Strahlen

Doch was ist Ozon überhaupt, und wieso hat es ein Loch? Ozon ist ein unsichtbares Gas, das man in einer Höhe von etwa 20 bis 40 Kilometern über dem Erdboden findet. Die Ozonschicht ist für Menschen, Tiere und Pflanzen sehr wichtig. Sie filtert die schädlichen Sonnenstrahlen, die bei Menschen Hautkrankheiten oder Augenleiden verursachen können.

Weg mit FCKW!

Seit den 1980er-Jahren beobachteten die Wissenschafter, dass die Ozonschicht dünner wird. Doch wie entstanden diese Löcher? Früher verwendete man in Kühlschränken, Spraydosen und Klimaanlagen gefährliche Chemikalien. Es handelte sich dabei um Fluorchlorkohlenwasserstoffe, abgekürzt FCKW. Diese Stoffe gelangen in die Atmosphäre und beschädigen die Ozonschicht. Vor allem über dem Süd-, aber auch über dem Nordpol entstanden so riesige Ozonlöcher.

Die Ozonlöcher werden kleiner

Um dieses sehr ernste Problem zu lösen, beschlossen viele Länder der Welt vor über 30 Jahren ein Verbot von FCKW. Und diese Maßnahmen zeigen Wirkung!

In den letzten drei Jahrzehnten erholte sich die Ozonschicht, langsam aber stetig. Vor wenigen Wochen veröffentlichte die US-Behörde für Luft- und Raumfahrt (Nasa) Satellitenbilder, die zeigen, dass das Ozonloch derzeit so klein ist wie nie zuvor. Wenn wir uns weiterhin anstrengen, könnten die Ozonlöcher in 50 bis 60 Jahren vollkommen verschwinden, sagen die Forscher. (os, 1.4.2020)