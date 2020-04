Foto: Ooligan Press

Matt Tompkins: "Odsburg"

Willkommen in Odsburg, Washington! Einer Stadt, in der ähnlich seltsame Dinge vorgehen wie in Night Vale, Twin Peaks, Wayward Pines, Eureka oder Castle Rock. Ihre Bewohner wollen uns jedoch nicht unterhalten, sie bitten um unser Mitgefühl. Matt Tompkins' Buch ist eine Sammlung von Mini-Psychogrammen, die man am besten nur in kleinen Dosen genießt.

Mehr