Schönen guten Morgen am Mittwoch, hier sind deine News:

Hier findest du den Liveticker am Mittwoch mit aktuellen Infos.

Italien bittet "liebe deutsche Freunde" um Hilfe in Corona-Krise.

[Bildung] Bildungsexperte: "Maturazeugnis in Minimalausprägung schafft Sicherheit".

[Podcast] Podcast: Welche Medikamente gegen Covid-19 helfen könnten.

Verwirrung um Tiroler Saisonarbeitskräfte.

Rund 90 Personen in Lech am Arlberg auf Corona getestet.

[Kommentar] Regierungskommunikation: Unnötige Schlampereien. Es ist unverständlich, warum man mit massiven Maßnahmen vorprescht, ohne auf naheliegende Nachfragen vorbereitet zu sein.

[Wirtschaft] Wie es mit der Maskenpflicht im Supermarkt weitergeht.

[International] Schweden setzt gegen Corona auf den Hausverstand.

[Web] Kampf gegen Coronavirus: Patientenanwalt will Freigabe von Elga-Daten.

[Bewerbung] Das Bewerbungsschreiben hat noch nicht ausgedient. Alle Tipps für eure Bewerbung!

[Wohnungssuche] Um beim nächsten Lockdown nicht ganz isoliert zu sein, ist die Gründung einer WG eine Idee. Auf was ihr achten müsst und welche Vorteile eine WG hat, erfahrt ihr hier.

[Wetter] Hochdruckeinfluss bringt sehr sonniges Wetter. Nur in Gewässernähe gibt es ganz vereinzelt etwas Frühnebel, aber auch diese lichten sich rasch. Harmlose Quellwolken zeigen sich am ehesten ganz im Osten. Der Wind bleibt schwach. Frühtemperaturen minus 8 bis minus 1 Grad, in höheren Tälern auch unter minus 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 15 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

[Zum Tag] Wir ersparen euch heute jegliche Aprilscherze <3.