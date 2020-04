Ab 2021 erhöhen sich Löhne und Gehälter in der Sozialwirtschaft um 0,6 Prozent, zuzüglich der Inflationsrate. Foto: Imago

Wien – Sie war eine der turbulentesten Lohnrunden in der Geschichte der Sozialwirtschaft. Seit November rangen die Sozialpartner um die neuen Kollektivverträge in Österreichs privatem Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich. Streiks und Demonstrationen flankierten das Kräftemessen. Politik und Wirtschaftskammer verfolgten es mit Argusaugen und sparten nicht mit Zwischenrufen. Im Endspurt brach auch noch die Corona-Krise herein und brachte die Verhandlungen kurzzeitig zum Erliegen.

Nach sieben gescheiterten Anläufen gelang in der Nacht auf Mittwoch nun doch eine Einigung. Sie gilt für die kommenden drei Jahre für insgesamt 125.000 Beschäftigte, von mobilen und stationären Pflegekräften über Betreuer von Kindern, Obdachlosen, Suchtkranken und Flüchtlingen bis hin zu Mitarbeitern in der Sozialpsychiatrie. 70 Prozent von ihnen sind Frauen.

Coronazulage

Die Beschäftigten erhalten rückwirkend ab Februar um 2,7 Prozent höhere Löhne und Gehälter. Viele in der Branche sind von Berufs wegen stark dem Risiko ausgesetzt, sich mit Covid-19 zu infizieren. Wer heuer zwischen 16. März und 30. Juni direkt mit Menschen arbeitet, den entschädigt der Arbeitgeber mit einer pauschalen Gefahrenzulage von 500 Euro. Ab 2021 erhöhen sich die Einkommen um 0,6 Prozent, zuzüglich der Abgeltung der Inflationsrate. Die Zuschläge und Zulagen steigen um 2,7 Prozent. Ab 2022 reduziert sich die wöchentliche Arbeitszeit von 38 auf 37 Stunden.





Brennpunkt Arbeitszeit

Es war der vehemente Ruf der Arbeitnehmer nach kürzerer Arbeitszeit, der weit über die Sozialberufe hinaus die Wogen unter den Sozialpartnern hochgehen ließen. Ein Präzedenzfall wurde von Arbeitgebern befürchtet, der bald auf andere Branchen überschwappen und den Mangel an Fachkräften vor allem in der stationären Pflege verschärfen könnte. Diese gilt als Sorgenkind, denn der Anteil an Vollzeitkräften ist hier hoch und die Personalnot groß.

Die Arbeitnehmer der Sozialwirtschaft, die unter wachsendem Arbeitsdruck, hoher Fluktuation und prekärem Einkommen leiden, pochten zuvor fünf Jahre lang vergeblich auf eine 35-Stunden-Woche. Sie erhoben diese in der Folge heuer zu ihrer einzigen und unumstößlichen Forderung.

Angst vor Pflegenotstand

Eine Stunde weniger Arbeitszeit erhöht die Gehälter im Jahr um etwa 2,7 Prozent. Der Gewerkschaft war dies allein zu wenig, sie zeigte sich allerdings bereit, den Weg hin zu 35 Stunden in Etappen zu gehen. Der Bedarf an Mitarbeitern in der Branche steigt jedoch nicht nur aufgrund von Corona massiv. Spätestens in zehn Jahren droht ein Pflegenotstand. Die Generation der Babyboomer der 60er-Jahre wird pflegebedürftig. (Verena Kainrath, 1.4.2020)