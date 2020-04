Heuer Gehaltsplus von 2,7 Prozent, eine 37-Stunden-Woche folgt in zwei Jahren. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt gibt es eine Corona-Prämie

Wien – Mitten in der Coronakrise haben sich Arbeitgeber und -nehmer in der Sozialwirtschaft auf eine Lösung in den Kollektivvertragsverhandlungen geeinigt. Als Ergebnis wurde ein 3-Jahres-Abschluss erzielt, teilte die Gewerkschaft mit. Für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich bedeutet das heuer ein Lohnplus von 2,7 Prozent und eine Arbeitszeitverkürzung ab 2022.

Darüber hinaus erhalten alle Beschäftigten, die während der Coronakrise arbeiten und Kundenkontakt haben, eine Corona-Prämie in der Höhe von 500 Euro. (APA, 1.4.2020)





