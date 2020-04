7. April – Schönes aus der Wundertüte

In der Wundertüte am Karmeliterplatz findet man immer etwas, wenn man ein Geschenk sucht – auch für sich selbst. Einen Online-Shop gab es bis jetzt nicht, weil man aufs persönliche Gespräch setzt. Nun gibt es trotz verschlossener Tore doch ein bisschen Wundertüten-Feeling in Form von liebevoll kuratierten Päckchen. Deren Inhalt ist aber kein Geheimnis, die Auswahl an Packerln ist in einem PDF auf der Webseite abrufbar.

Bestellt wird per E-Mail.

