Google-Manager, der in die Risikogruppe fällt, ist am Weg der Genesung und übt Kritik an der US-Regierung

Vint Cerf ist offenkundig kein Fan der bisherigen Strategie der US-Regierung im Umgang mit dem Coronavirus. Foto: AFP

Der Coronavirus macht auch vor Urgesteinen der IT-Branche nicht halt. Vint Cerf, seines Zeichens Vizechef von Googles Forschungsabteilung und Mitentwickler wichtiger Internettechnologien wie dem TCP/IP-Protokoll, hat bekannt gegeben, dass er positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet wurde.

Gleichzeitig gab er aber auch Entwarnung an alle, die sich um seine Gesundheit sorgten, zumal er mit 76 Jahren zur Risikogruppe zählt. Er sei bereits am Wege der Genesung, richtete Cerf aus – und übte Kritik an der US-Regierung.

Verweis auf Video mit scharfer Kritik an Trump

Zwar enthielt er sich selbst eines weiteren Kommentars zum Thema, verwies aber auf ein Youtube-Video mit einem Ausschnitt der neuesten Folge der Latenight-Show "Last Week Tonight". "Hört euch an, was (Anm.: Showhost) John Oliver über die bisherige Reaktion der USA zu sagen hat", schreibt Cerf.

In diesem Ausschnitt befasst sich Oliver erneut mit dem Coronavirus, das in den USA bald 200.000 Menschen infiziert und schon über 4.000 Todesopfer gefordert hat. Er stellt der Trump-Regierung, die lange auf Restriktionsmaßnahmen verzichtet hat, ein desaströses Zeugnis aus und wirf ihr vor, die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung vor die Gesundheit der Menschen zu stellen.

LastWeekTonight

Erst vor einigen Tagen hatte Präsident Trump noch von einer Aufhebung der Maßnahmen vor Ostern gesprochen – ein Schritt, der entsetzte Warnungen zahlreicher Experten nach sich gezogen hatte. Mittlerweile hat Trump eine Kehrtwende vollzogen, die Maßnahmen verlängert und sein Land auf Opferzahlen in der Höhe von möglicherweise 240.000 Menschen eingeschworen. (gpi, 01.04.2020)