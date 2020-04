Traumgärten

"100 Traumgärten", Konstanze Neubauer. € 41,10. Callwey-Verlag Foto: Callwey-Verlag

Momentan träumen viele von einem Garten. Doch jene, die im Buch 100 Traumgärten vorgestellt werden, verdienen dieses Attribut auch in Zeiten ohne behördlich verhängte Ausgangssperren. Auf je einer Doppelseite finden sich hier Muster für die Gartengestaltung vom begrünten Hof über die Dachterrasse bis zum Park. Für jedes Projekt gibt es eine Planzeichnung sowie Informationen über Bepflanzung und Aufgabenstellung an die Gestalter. Die Auswahl entstammt den Büchern Gärten des Jahres aus den Jahren 2016 bis 2019 – vor allem aus der DACH-Region.







Balkonfreude

"Dein fantastischer Balkongarten", Ruth Veres. € 19,90. Löwenzahn-Verlag Foto: Löwenzahn-Verlag

Den eigenen Balkon zum kleinen Paradies zu gestalten sollte mit dem Buch Dein fantastischer Balkongarten kein Problem sein. Mit bunten Illustrationen und der Ansprache in Du-Form richtet man sich an eine junge Zielgruppe, die vielleicht überhaupt das erste Mal Pflanzen anbauen möchte. Das vermittelte Wissen ist umfassend, man erfährt, wie man selbst Behälter für die Jungpflanzenzucht plastikfrei bastelt, dass auf dem Balkon auch Pilze angebaut werden können, aber natürlich auch, was sonst so das ganze Jahr über geerntet werden kann.





Selbstversorgen

"Selbstversorgung für Einsteiger", Simon Akeroyd. € 17,50. Dorling Kindersley Foto: Dorling Kindersley

Ganz auf den Nutzen eines Gartens setzt Selbstversorgung für Einsteiger. Da geht es nicht so sehr um Schönheit, sondern ums Praktische. Das beginnt quasi bei null, dem Anlegen des Gartens als Nutzgarten. Wie plane ich Wege, Beete, aber auch Schutzmaßnahmen, die gefräßige Tiere von Obst und Gemüse abhalten sollen? Dazu gibt es ausführliche, bebilderte Bauanleitungen, auch für Hochbeete oder einen Komposter. Aussaat, Düngung und die richtige Pflanzenwahl, -pflege und Ernte werden dann im zweiten Teil behandelt. (Petra Eder, RONDO, 15.4.2020)