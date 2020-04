Das Filmmuseum Wien zeigt die gesammelten Wochenschauen des russischen Kinopioniers Dziga Vertov – online, versteht sich. Foto: Österreichisches Filmmuseum

Kunst

Analog zu einer echten Kunstwoche veranstalten nun 15 heimische Galerien auf der von Istvan Szilagyi gegründeten Plattform "not cancelled" ab 2.4. einen Online-Showroom. Bis zum 9. April werden dort Sammlungsausstellungen zeitgenössischer Kunst virtuell "erleb- und besuchbar" sein. Geplant sind tägliche Happenings mit Livestream-Rundgängen, Interviews und Making-of-Videos. Auch Künstlerateliers sollen gezeigt werden. (kr)



Theater

Jeden Tag um 11 Uhr läutet derzeit im Burgtheater die Pausenglocke – natürlich nur virtuell. Weil die Theater geschlossen wurden, wenden sich Ensemblemitglieder aus ihren Privaträumen über die Burgtheater-Webseite mit Lesungen von selbstausgewählten Texten an ihr Publikum. Zehn Beiträge sind bisher unter #MyHomeIsMyBurgtheater zu sehen. (afze)

In der Ausgabe 10 von #MyHomeIsMyBurgtheater liest Schauspielerin Caroline Peters ein Gedicht von Paul Celan mit dem Titel "Corona". Burgtheater Wien

Konzert

Der Berliner Pierre-Boulez-Saal bietet Videomitschnitte vergangener Konzerte als kostenloses Online-Angebot: Ab dem 2. April ist der Auftritt von Daniel Barenboim und Martha Argerich von 2017 verfügbar. Man gab Werke von Liszt, Ravel und Bizet. Am 5.4. ist das Eröffnungskonzert des Pierre-Boulez-Saals mit Daniel Barenboim, Sopranistin Ana Prohaska und Klarinettist Jörg Widmann zu sehen. Die Konzerte sind immer ab 18 Uhr und jeweils zwei bis drei Tage verfügbar. (tos)

Film

Einen Online-Ausflug in die Filmgeschichte gewährt das Filmmuseum mit den gesammelten Wochenschauen des russischen Kinopioniers Dziga Vertov. Die 23 Ausgaben der "Kino-Pravda" (Kino-Wahrheit) entstanden zwischen 1922 und 1925, behandeln so diverse Themen wie einen Prozess gegen Sozialrevolutionäre, Pferderennen oder den Einsatz der Filmkamera selbst und zeigen in jedem Moment auch die Euphorie über die Möglichkeiten des damals noch jungen Mediums auf. (kam, 1.4.2020)