Außerdem "Am Schauplatz" in Ischgl, der Wiederaufbau von Notre-Dame und "Dokeins" zur Angst in den eigenen vier Wänden

Schenkt ihrer Tochter nur wenig Beachtung: Charlotte Gainsbourg als narzisstische Pianistin in Asia Argentos "Missverstanden", WDR, 23.25 Uhr. Foto: WDR / Rapid Eye Movies

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Alltag – Steuererleichterungen in der Krise Die neuen Finanzlösungen sollen Erleichterung bringen, geben aber auch Rätsel auf. Bis 19.00, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Der Wiederaufbau von Notre-Dame Der Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens hat mit Hürden zu kämpfen: dem beim Brand freigesetzten Bleistaub und einem Verwirrspiel der Administrationen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Gefährliches Zuhause – Angst in den eigenen vier Wänden Die aktuelle Heimquarantäne geht einher mit einem Anstieg häuslicher und fast immer männlicher Gewalt. Lisa Gadenstätter geht mit Experten der Frage nach, was es mit gewalttätigen Männern auf sich hat. Im Anschluss dreht sich um 21.05Talk 1 um den Käfig der Corona-Maßnahmen. Bis 21.05, ORF1

20.15 THRILLER

Michael Clayton (USA 2007, Tony Kilroy) Als an Skrupeln armer, an Schulden reicher "Fixer" einer Anwaltskanzlei ist Michael Clayton (George Clooney) für besonders heikle Angelegenheiten zuständig. Im Fall des Chemiekonzerns U/North gerät er rasch in ein Netz aus Intrigen, Clooney läuft in seiner Rolle in einem tristen New York zur Hochform auf. Bis 22.35, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ausnahmezustand in Ischgl Die Partystimmung in Ischgl ist Vergangenheit, die Tiroler Tourismushochburg gilt in ganz Europa als eines der Epizentren der Coronavirus-Pandemie. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Reporter Ed Moschitz berichtet vom Umgang des Ortes mit der Krise. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des Wirtschaftsmagazins sind der Überlebenskampf österreichischer Unternehmen und die massiv steigende Arbeitslosigkeit. Außerdem: Wie trifft die Corona-Krise die Sportwelt? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind der Kommunikationsexperte Philipp Maderthaner, der Journalist und Bergsteiger Klaus Haselböck, der Comedian Gernot Kulis und die TV-Kriegsreporterin Antonia Rados, die jetzt einen Frauenklub in Wien gegründet hat. Bis 0.10, ORF 2

23.25 COMING-OF-AGE-SATIRE

Missverstanden (Incompresa, I/F 2014, Asia Argento) Von ihren Künstlereltern (Charlotte Gainsbourg und Gabriel Garko) vernachlässigt, streunt die sensible neunjährige Aria (Giulia Salerno) durch Rom und wendet sich einer schwarzen Straßenkatze zu. Satirische Abrechnung von Asia Argento, der Tochter von Horrormeister Dario Argento und Schauspielerin Daria Nicolodi, mit elterlichem Narzissmus. Bis 1.05, WDR

