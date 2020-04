Der Schlosspark Schönbrunn ist wie die anderen Bundesgärten in Wien seit 16. März geschlossen.

Foto: AP / Ronald Zak

Zu Zeiten der türkis-blauen Bundesregierung noch anno 2019 war es ein vertrautes Bild: Das Match Bund vs. Wien, und umgekehrt. In der alles überschattenden Coronakrise flammt dieser Konflikt vor allem bei der Debatte um die Schließung der Bundesgärten in der Hauptstadt wieder auf. Neu ist allerdings, dass die Grünen hüben (mit der ÖVP im Bund) wie drüben (mit der SPÖ in Wien) als Juniorpartner in den Regierungen sitzen – und sich bei der Causa Bundesgärten soweit möglich vornehm zurückhalten. Der In-Fight wird Türkis und Rot überlassen.

Wie berichtet, fordert die Wiener SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig abwärts seit Tagen vehement eine Öffnung der seit 16. März durch den Bund geschlossenen Parkanlagen. Während die städtischen Parks weiterhin zugänglich sind, sind Schönbrunner Schlosspark, Augarten, Burggarten, Volksgarten oder Belvederegarten zugesperrt.

Öffnen der Bundes-Parks "völlig falsches Signal"

Und dabei wird es auch bleiben: Die zuständige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sagte mehreren Boulevardmedien: "Auch draußen lauert die Gefahr einer Ansteckung. Das Öffnen der Bundesgärten wäre das völlig falsche Signal." Der SPÖ warf sie eine "Kampagne" vor. "Das ist grob fahrlässig."

Die Dienstagmittag an den Pressesprecher Köstingers gestellte Anfrage des STANDARD wurde Mittwochmittag beantwortet. Darin heißt es, dass es nicht um eine "vermutete Auseinandersetzung" zwischen Bund und Stadt Wien gehe, "sondern um den Schutz von Menschenleben".

Hingewiesen wurde von Köstingers Büro auch darauf, dass in vielen anderen europäischen Städten wie Paris oder Rom Parkanlagen geschlossen seien. Eine Nachfrage, ob Köstinger darauf drängt, dass Wien dann neben den Spielplätzen auch die städtischen Parks schließen soll, wurde von ihrem Pressesprecher folgendermaßen beantwortet: "Das kommentieren wir nicht." Die Regierung habe für jenen Teil der Grünflächen gehandelt, der den Bund betrifft.

Durch Park-Schließungen fehle Wienern Fläche von 230 Hektar

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bezeichnete die Haltung Köstingers im Gespräch mit dem STANDARD als "extrem kontraproduktiv" und "ärgerlich". Wien habe die strikten Maßnahmen der Regierung unterstützt. Durch die Park-Schließungen würde Wien aber eine Fläche von 230 Hektar fehlen. Das sei vergleichbar mit dem Bezirk Margareten.

"Klar ist, dass die Leute bei einem so langen Lockdown zum Spazierengehen oder Laufen auch einmal raus müssen", sagte Sima. Diese Ausnahme habe ja auch die Regierung selbst festgeschrieben. Ohne Bundesgärten würden sich mehr Menschen in anderen Parks tummeln, die Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter werde erschwert. Laut Berechnungen der Stadt gibt es auch viele betroffene Anrainer: So leben demnach rund 113.500 Personen in maximal 500 Metern Distanz zu einem Bundes-Park.

Für ein Aufsperren von Augarten & Co spricht sich auch Birgit Hebein aus. Ein weiterer "Teil des Puzzles" ist laut der grünen Vizebürgermeisterin aber die Öffnung von Straßen für Fußgänger. Hier zeigt sich die SPÖ zurückhaltend bis ablehnend. Die Causa Bundesgärten wird auch Thema im Parlament: Die SPÖ bringt am Donnerstag einen Antrag auf Öffnung ein. (David Krutzler, 1.4.2020)