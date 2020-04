Hier sind deine News am Donnerstag:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

Ingrid Felipe: "Nur derjenige, der nichts tut, macht keine Fehler". Tirols stellvertretende Landeshauptfrau und Grünen-Chefin räumt Fehler ein, will aber kein vorschnelles Urteil fällen. Sie selbst sei aber in der Krise nicht "entscheidungskompetent".

[Wirtschaft] Welche Gruppen die Corona-Krise arbeitslos macht.

Härtefallfonds wird auf zwei Milliarden Euro verdoppelt, Richtlinien wurden gelockert.

Betroffene erzählen, wie sie versuchen, mit der Krise fertigzuwerden. Karin Kneissl hält vom Härtefonds wenig. Die Richtlinien seien willkürlich und schwer nachvollziehbar.

Benkos Kaufhof-Karstadt-Gruppe wegen Corona in schwerer Not.

[Panorama] In Wien bleiben Schönbrunn und andere Bundesgärten geschlossen.

[Bildung] Bildungsminister Heinz Faßmann im Interview: "Dann gibt es Matura mit Maske".

[Gesundheit] Warum Testergebnisse so lange dauern.

[Karriere] Home-Office mit Kind: So klappt's bestimmt!

[Hinter der Fassade] Mein Haus: Vom ehemaligen Bahnwächterhaus zum Eigenheim!

[Wetter] In ganz Österreich scheint verbreitet die Sonne von einem strahlend blauen und nahezu wolkenlosem Himmel. Lediglich im Westen zeigen sich nachmittags über den Berggipfeln mitunter flache Haufenwolken. Lokale flache Frühnebelfelder verschwinden rasch und auch die wenigen Haufenwolken über den Bergen bleiben klein. Der Wind weht meist schwach, nur im äußersten Osten teils mäßig aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen minus 8 bis plus 1 Grad. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 16 Grad.

[Zum Tag] Am 2. April 1922 fand in New York die Premiere von Charlie Chaplins Film Zahltag statt.