Pro

von Helga Gartner

Als Adriano Celentano und ich noch sehr jung waren, fand ich ihn nicht sehr fesch. Kürzlich aber tanzte er mir auf einem Video hüftschwingend entgegen. Ich musste mir eingestehen: schon sehr markant, aber molto attraente. Scheinbar ist der Blick zurück immer ein milder, fast schon wehmütiger.

In Zeiten des Stillstands schauen die Menschen gerne zurück in die "gute alte Zeit". Sie zeigen auf Facebook und Instagram, wie sie als Babys pausbäckig auf Eisbärfellen liegen, wie sie stolz und ohne Vorderzähne ihre Schultüte in die Kamera halten oder in Jesolo am Strand Sandburgen bauen. Das ist intim, aber wie wir als Kleinkinder angezogen waren, haben schließlich unsere Eltern entschieden.

Also poste ich mein Foto, auf dem Klein Helga frech im Skihäschenanzug um die Ecke schaut. Und freu mich, dass schon in der einjährigen Lydia im fernen Transsylvanien das heutige Temperamentbündel durchblitzt. Jetzt ist es Zeit, näher zusammenzurücken, blättern wir gemeinsam im Fotoalbum.