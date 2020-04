Novi Sad bereitet sich mit Hilfe des Militärs auf Coronapatienten vor – das Foto wurde am 27. März gemacht. Foto: Reuters/MARKO DJURICA

Belgrad – Eine Journalistin des serbischen regierungskritischen Internetportals "Nova.rs" ist am Mittwochabend in 48-stündigen Polizeigewahrsam genommen worden. Anlass lieferte ihr Bericht, in dem sie auf Probleme mit dem "chronischen Mangel an grundlegender Ausrüstung und auf völlig chaotische Arbeitsbedingungen inmitten der Pandemie" im Klinikzentrum Vojvodina in Novi Sad verwies.

Das Klinikzentrum ist in der nordserbischen Provinz Vojvodina die Hauptadresse für die Behandlung von Coronavirus-Patienten. Das Krankenhaus beschuldigte die Journalistin Ana Lalic, mit ihrem Text die Öffentlichkeit beunruhigt zu haben. Wie der Anwalt der Journalistin, Srdjan Kovacevic, gegenüber dem Internetportal erklärte, habe die Polizei am Mittwochabend die Wohnung der Journalistin durchsucht und sie in Polizeigewahrsam genommen. Das kürzlich gestartete Internetportal gehört zur United Media Group, die auch Inhaberin des regionalen TV-Senders "N1" ist.

In Serbien wurden bis Mittwoch 1.060 Coronavirus-Infizierte und 28 Tote, unter denen sich auch ein Staatssekretär im Umweltministerium befindet, gemeldet.

Die Regierung dürfte nach Ankündigung von Ministerpräsidentin Ana Brnabic am Donnerstag weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie beschließen. Dass es sich dabei auch um eine landesweite 24-stündige Ausgangssperre handeln dürfte, bestritt Brnabic laut der Presseagentur Tanjug allerdings. Zuvor gebe es noch andere Maßnahmen, die beschlossen werden könnten, meinte sie. (APA, 2.4.2020)