Südafrika

Die ganze Welt in einem Land: Südafrika zeichnet sich durch seine Vielfalt hinsichtlich Landschaft und Artenreichtum aus. Von den eisigen Gewässern der Westküste des Kaps über die wildromantischen Ebenen des Krüger Nationalparks bis hin zur Sonnensavanne des Limpopo – das Land an der südlichen Spitze des afrikanischen Kontinents hält zahllose, natürliche Schätze bereit. Hinzu kommen lebhafte Städte wie Johannesburg, Pretoria oder Kapstadt mit dem legendären Tafelberg. Eine einzige Reise reicht meist nicht aus, um Südafrika in all seinen Facetten ausreichend kennenzulernen – und genau das macht es so spannend.