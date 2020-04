Die "Kronen Zeitung" druckte als größte Tageszeitung des Landes laut Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle im Jahr 2019 im Schnitt 750.580 Exemplare pro Tag. Foto: fid

Wien – Die Regierung plant nun auch ein Hilfspaket für Medien in der Coronakrise, das vom Nationalrat am Freitag beschlossen werden soll. Medieninhaber von Tageszeitungen werden mit einem einmaligen Betrag von vier Euro pro Exemplar der anhand des Jahres 2019 ermittelten durchschnittlichen Druckauflage finanziell unterstützt, heißt es im Antrag, über den als Erstes die APA berichtete. Die höchsten Förderungen gehen damit an die "Kronen Zeitung" sowie die Gratiszeitungen "Heute" "Oe24" (mit Kaufversion "Österreich").

Definition noch unklar

Im Entwurf ist lediglich von durchschnittlicher Druckauflage 2019 die Rede. Er präzisiert nicht, ob der – von der Österreichischen Auflagenkontrolle ausgewiesen – Wochentagsschnitt ohne Sonntag gemeint ist oder ob die eigens von der ÖAK ausgewiesenen und weit höheren Sonntagsauflagen ebenfalls berücksichtigt werden. DER STANDARD bat den Medienbeauftragten des Bundeskanzlers, Gerald Fleischmann, um Auskunft darüber.

Drei Millionen für "Krone", gut 2,2 für "Heute" und "Oe24"

Eine erste Berechnung auf der Basis des Wochenschnitts in der ÖAK 2019 – ohne Sonntagsauflagen – ergibt: Die "Kronen Zeitung" käme hier auf rund 3 Millionen Euro Sonderförderung, "Heute" auf fast 2,3 Millionen Euro und "Oe24/Österreich" auf rund 2,25 Millionen Euro.

Laut der Österreichischen Auflagenkontrolle druckte die "Kronen Zeitung" im Jahr 2019 von Montag bis Samstag im Schnitt über 750.000 Exemplare, der STANDARD rund 68.000 Stück.

Ansuchen sind innerhalb von vier Wochen ab Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes bei der KommAustria einzubringen und haben geeignete Nachweise über die Höhe der Druckauflage zu enthalten. Die Medienbranche war zuletzt vor allem mit Einbrüchen am Werbemarkt konfrontiert gewesen.

(red, APA 2.4.2020)