Viel Zeit daheim bedeutet auch viel Zeit für Filme. Dank Streamingplattformen und Tvtheken diverser Fernsehsender ist man dabei auch längst nicht mehr auf das lineare Fernsehprogramm angewiesen. So wurde das Filmfestival "Diagonale" ins Netz verlegt, die Wettbewerbsfilme sind auf der Plattform Flimmit abrufbar.

Oscarprämiertes und -nominiertes gibt es unter anderem auf Netflix und Amazon Prime zu sehen: "I, Tonya", "Moonlight", "Call Me by Your Name" oder "Wolf of Wall Street" warten darauf, angeschaut zu werden. Anime-Fans können sich durch zahlreiche Studio-Ghibli-Filme arbeiten, Freunde düsterer Filme schauen sich "Midsommar" oder "Der Schacht" an. Disney-, Pixar- oder Marvel-Filme gibt es seit 24. März auf der Plattform Disney+ zu sehen. Und die Arte-Mediathek bietet seit jeher ein vielseitiges, interessantes Streamingangebot an. Es gibt also insgesamt mehr als genug Auswahl. Umso besser, wenn man persönliche Empfehlungen bekommt, um in der Masse an Filmen genau den richtigen zu finden.

Welche Filme haben Sie letztens gut unterhalten, beschäftigt, zum Lachen oder Nachdenken gebracht? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 6.4.2020)