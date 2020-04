Die Lehrerin Luise (Rosalie Thomass) wird Opfer von Cybermobbing, ein Nacktfoto von ihr taucht im Netz auf – "Rufmord", 20.15 Uhr, Arte. © ZDF/Hendrik Heiden

Wegen teils sehr kurzfristiger Programmänderungen in Corona-Zeiten ist der TV-Programmablauf nicht zujedem Zeitpunkt korrekt abgebildet. Wir bitten um Verständnis.

18.30 MAGAZIN

Konkret: Gepanschte Desinfektionsmittel Seit der Corona-Krise sind Desinfektionsmittel Mangelware. Apotheken dürfen zwar Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis herstellen, jetzt hat aber auch die Wirtschaftskammer eine Zulassung für ihre Mitglieder erwirkt, damit auch diese solche Produkte selbst abmischen können. Ein Freibrief für minderwertige Mittel, befürchten Hygieniker. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Wirtschaft mit Zukunft: Langsames Wachstum, mehr Zufriedenheit Geht grenzenloses Wachstum auf Dauer? Einige Unternehmen glauben das nicht mehr und steuern deshalb um. Sie wirtschaften mit Bedacht und Weitsicht – im Sinne ihrer Mitarbeiter und der Umwelt. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Rufmord (D 2018, Viviane Andereggen) Die Lehrerin Luisa (Rosalie Thomass) liebt ihren Beruf und ist bei ihren Schülern beliebt. Doch kurz nachdem sie sich geweigert hat, einem Schüler eine Gymnasialempfehlung zu geben, taucht auf der Website ihrer Schule ein Nacktfoto von ihr auf. Luisas Leben wird zur Hölle, überall wird sie von Anzüglichkeiten verfolgt, die Schule beurlaubt sie. Dann verschwindet die junge Frau spurlos. Wurde aus dem Rufmörder ihr Mörder? Ein Film über Cybermobbing, aber vor allem über eine Frau, die den Glauben an die Gerechtigkeit verliert. Bis 21.45, Arte

22.30 GANGSTER

Krieg in London – The Crime (GB 2012, Nick Love) Jack Regan (Ray Winstone) arbeitet für eine berüchtigte Spezialeinheit von Scotland Yard. Wenn herkömmliche Ermittlungsmethoden versagen, dann rückt der Londoner Bulle mit seinen Elitepolizisten an. Mit der Verhaftung des Einbruchsexperten Francis Allen unterläuft ihm ein Ermittlungsfehler, der eine Serie peinlicher Pannen und wilde Schießereien nach sich zieht. Der britische Gangsterkrimi basiert auf Kultserie Deckname Sweeney. Bildgewaltiger Gangsterfilm mit rasanter Kameraführung. Bis 0.15, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Sex Change – Revolution derGeschlechter Es war ein gesellschaftliches Tabu in den 1940er-Jahren: Der Brite Robert Marshall Cowell beschließt, als Frau zu leben. Und die Studentin Laura Maud Dillon will ihr Leben als Mann weiterführen. Die Doku über Geschlechtsumwandlungen schildert den Umgang der Betroffenen mit dem neuen Geschlecht, die Reaktionen der Familie und der Gesellschaft. Bis 23.15, ORF 2

22.40 MAGAZIN

Tracks Craft-Reality – eine deutsche Künstlerin und ein Maler aus New York verleihen VR eine ganz neue Ästhetik. / Ajja und die Psytrance-Szene. / 82-jähriger Pop-Art-Künstler Allen Jones. / Michael Angelo Covinos neuester Film TheClimb. Bis 23.10, Arte