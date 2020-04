Katzen können sehr wohl mit dem neuen Coronavirus angesteckt werden... APA/AFP/HUSSEIN FALEH

Angesichts der raschen Ausbreitung von Covid-19 rund um den Globus stellt sich für Haustierbesitzer in aller Welt die Frage, ob das Virus zwischen Tier und Menschen übertragen werden kann. Bisher gab es eher anekdotische Berichte über eine Katze in Belgien und zwei Hunden in Hongkong, die sich angeblich angesteckt haben. Ein Forscherteam des Harbin Veterinary Research Institute in China ging der Frage kürzlich etwas systematischer nach.



Die Veterinärmediziner setzten im Rahmen von Laborexperimenten Katzen, Frettchen, Hunde, Schweine, Enten und Hühner einer starken Dosis von Sars-CoV-2 aus (also dem Virus, das Covid-19 auslöst) und beobachteten, was geschah. Zum einen machten die Forscher regelmäßig Abstriche im Hals-Nasen-Bereich der Versuchstiere und untersuchten die Abstriche auf die neuen Coronaviren. Zum anderen wurden die meisten Tiere nach einigen Tagen euthanasiert, um ihre Organe auf Virenbefall untersuchen zu können.

Infizierte Katzen und Frettchen

Laut der Auswertung, die noch ohne Überprüfung durch Kollegen (Peer-Review) auf dem Preprintserver "Biorxiv" publiziert wurde, können sich Katzen und Frettchen – letztere sind beliebte Versuchstiere für Erkrankungen des HNO-Trakts – tatsächlich mit dem Virus anstecken. Sprich: Sars-CoV-2 reproduziert sich in diesen Tieren. Sehr viel geringer ist die Anfälligkeit bei Hunden, und alle anderen getesteten Tierarten scheinen immun zu sein.

Für den Virologen Norbert Nowotny von der Vetmed-Uni Vienna sind die Ergebnisse der chinesischen Studie gut nachvollziehbar, wie er im Gespräch mit dem STANDARD erklärt. Er erinnert daran, dass bereits bei der Vogelgrippe H5N1 im Jahr 2006 Katzen infiziert worden waren und einige wenige sogar daran starben.

Virale "Sackgasse"

... infizierte Katzen können das Virus allerdings ziemlich sicher nicht an Menschen übertragen. Insofern erscheint der Katzenmundschutz als übertriebene Sicherheitsmaßnahme. Foto: APA/AFP/MOHAMMED ABED

Nowotny betont zugleich, dass es wohl eine erhebliche Viruslast brauchen dürfte, damit sich Katzen anstecken. Vor allem aber weist er darauf hin, und das ist die gute Nachricht, dass Katzen und andere Haustiere im Zusammenhang mit Covid-19 virologisch betrachtet sogenannte "dead-end hosts" sind. Das hat nichts mit dem Tod zu tun, sondern mit der "Sackgasse": Sie können sich zwar anstecken, werden dadurch aber selbst nicht zum Überträger. (Klaus Taschwer, 3.4.2020)