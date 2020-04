Projekt hat wegen größerer Umbauten am Android-Kern längere Zeit benötigt – Kein offizieller Root-Support mehr

Lineage OS erreicht die Version 17.1. Grafik: Lineage OS

Aus den Trümmern des CyanogenMod-Projekts entstanden, ist Lineage OS wahrscheinlich die am meisten genutzte Community-Firmware für Android-Smartphones. Und nun wird diese auf den neuesten Stand gebracht.



Update

Mit Lineage OS 17.1 gibt es nun die erste Version der alternativen Smartphone-Firmware, die auf Android 10 basiert. Dass es so lange gedauert hat – Android 10 ist immerhin bereits sieben Monate alt – führt man indirekt auf Google zurück. Hat doch der Softwarehersteller für die aktuelle Softwaregeneration sehr viel Code umgeschrieben, was den Aufwand zur Portierung erhöht habe.

Diese Gelegenheit hat Lineage OS aber auch gleich zum Anlass genommen, einige der eigenen Entscheidungen zu hinterfragen – mit dem Ergebnis, dass so manche Eigenentwicklung aufgegeben wurde. So sind die erweiterten Privatsphären-Einstellungen von Lineage OS (Privacy Guard) jetzt Geschichte, hier nutzt man nun den offiziellen Permission Hub von Google. Parallel dazu hat man auch gleich den integrierten Support für Root-Zugänge komplett gestrichen. Wer dies benötigt, kann zwar noch immer Tools von anderen Entwicklern verwenden, die offizielle Lösung von LineageOS – AddonSU – ist aber in Lineage OS 17.1 nicht mehr zu finden.

Vermischtes

Zu den weiteren Neuerungen gehört, dass versteckte Apps nun auch mit biometrischen Methoden entsperrt werden können. Auch gibt es jetzt eine überarbeitete Screenshot-Funktion, bei der einzelne Teile des Geschehens gezielt ausgewählt werden können. Und durch die Nutzung der neuen Theme Engine aus Android 10 gibt es jetzt einen Nachfolger für die alte Engine aus CyanogenMod-Zeiten. Auf der Hardwareseite wurde der Support für Pop-Up-Kameras und Fingerprintsensoren im Display hinzugefügt.

Zahlenspiele

Wer sich über die seltsame Versionsnummer wundert, da es doch nie ein offizielles Lineage OS 17.0 gab: Damit signalisiert das Projekt, dass der aktuelle Code nicht mehr auf dem basiert, was Google vergangenen September als Android 10 veröffentlichte. Stattdessen nutzt man nun den Code jener ersten großen Maintenance Release, die Googles Pixel-Geräte im Dezember erhalten haben.

Verfügbarkeit

Parallel dazu wurde Lineage Recovery veröffentlicht, dass nun als neues Standard Recovery für alle unterstützten Geräte zum Einsatz kommt – und somit auch die Basis für die Installation bildet. Insgesamt bietet Lineage OS 17.1 Support für 52 unterschiedliche Geräte, die Palette vom LG G2 über das Samsung Galaxy S4 bis zum OnePlus 7 Pro. (Andreas Proschofsky, 02.04.2020)