Anschober korrigiert Angaben zu erstem Corona-Fall in Ischgl.

Van der Bellen: "Mit Stärke jedes einzelnen schwächen wir das Virus".

[Etat] Vor allem Boulevard soll von Corona-Medienförderung profitieren.

[Wirtschaft] Podcast: Soll ich jetzt Aktien kaufen? Wer von der Corona-Krise profitiert.

Schwere Verstimmung wegen Milliarden-Hilfen für Unternehmen.

AMS lässt 550 Kündigungen von Laudamotion nicht zu.

[Kommentar] Der Gender-Effekt von Corona: Feminismus auf Abstellgleis.

[Arbeitsrecht] Auf was ihr beim Arbeitsvertrag achten müsst, lest ihr hier.

[Wohnungssuche] Ist euch während der Coronazeit aufgefallen, dass eure Umgebung doch nicht eurer Persönlichkeit entspricht? Dann findet jetzt heraus, welcher Wiener Wohntyp ihr seid!

[Wetter] In der Früh und am Vormittag ist es vor allem im Osten und Süden oft noch sonnig, später breiten sich dann allgemein einige Wolkenfelder aus. Am Nachmittag scheint die Sonne in den meisten Landesteilen nur noch vorübergehend. Gegen Abend ziehen die meisten dichten Wolken wieder ab und es beginnt aufzulockern. Im Bergland sind ein paar Regentropfen oder Schneeflocken möglich, sonst bleibt es weitgehend trocken. Tagsüber 9 bis 16 Grad.

[Zum Tag] Am 3. April 1975 weigerte sich Schachweltmeister Bobby Fischer, gegen Anatoli Karpow anzutreten. Diesem wurde daraufhin vom Weltschachverband FIDE der Weltmeistertitel zugesprochen.